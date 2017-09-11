Крюківський завод збільшив випуск вантажних вагонів на 24%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) в січні-серпні збільшив випуск вантажних вагонів на 24%, або на 246 вагонів порівняно з відповідним періодом 2016 року - до 1269 одиниць.

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Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні завод виробив 16 пасажирських вагонів, тоді як в 2016 році за звітний період не було здійснено жодного пасажирського вагона.

Також у цьому році завод модернізував 15 вагонів метро.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.