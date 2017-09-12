Україна подвоїла витрати на закупівлю озброєння та військової техніки

У 2017 році витрати на розробку і закупівлю озброєння і військової техніки в Україні збільшено вдвічі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський на брифінгу в Києві.

"Зазначена сума коштів (33,8 мільярда гривень передбачено на матеріально-технічне забезпечення Міноборони - УНІАН) дозволяє направити їх на такі пріоритетні напрямки: насамперед, витрати на розробку і закупівлю озброєння і військової техніки в 2017 році збільшено більш ніж вдвічі порівняно з 2016 роком", - заявив він.

"Витрати на ремонт озброєння і військової техніки, на речове забезпечення, квартирно-експлуатаційне забезпечення загалом збільшено в півтора рази порівняно з минулим роком", - зазначив Галімський.