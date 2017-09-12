У Львівській області з'явився новий індустріальний парк

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало індустріальний парк «СІГМА Парк Яричів» у селі Старий Яричів Львівської області, повідомляється на сайті міністерства.

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Згідно з повідомленням, в індустріальному парку планується надавати логістичні послуги і створити близько 2500 робочих місць. Площа парку становить майже 16 га, де можна розміщувати підприємства III-IV класів шкідливості, які можуть як організовувати виробництва з давальницької та іншої сировини для експорту, так і організовувати імпортозаміщення.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент прийняти законодавство для стимулювання розвитку індустріальних і технопарків.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні в цілому зареєстровано 26 індустріальних парків.