Автопромисловість Німеччини має відродити довіру до себе - Меркель

На думку канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), німецькій автомобільній галузі слід докласти значних зусиль, щоб відновити довіру до себе. Таку заяву Меркель зробила в четвер, 14 вересня, виступаючи на відкритті Франкфуртського автосалону, передає DW.

За словами Меркель, підприємства галузі "надміру" скористувалися прогалинами в законодавстві та наявних нормах щодо показників викидів. "Цим вони не лише зашкодили собі, а й ввели в оману та розчарували як споживачів, так і владу", - наголосила Меркель. Навіть якщо ці слова стосуються лише меншості автомобільних компаній, уся галузь має "якомога швидше" повернути довіру, зазначила Меркель.

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Водночас канцлерка ФРН звернула особливу увагу на те, яке велике значення має ця ключова галузь німецької промисловості для економічного зростання та зайнятості населення. Вона також вказала на необхідність випускати чистіші двигуни внутрішнього згорання, аби уникнути запровадження заборон на в'їзд дизельних автомобілів у міста. Крім того, на думку Меркель, важливо також інвестувати в нові види двигунів.

Нагадаємо, "дизельний скандал" став однією з тем передвиборних дебатів у Німеччині. Вибори до Бундестагу відбудуться 24 вересня.