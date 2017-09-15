Опубліковано відео випробувань українсько-польського ударного безпілотника

З'явилося відео випробувань українсько-польського безпілотника ударної дії. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував секретар РНБО Олександр Турчинов.

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"Випробували новий БПЛА ударної дії. Українсько-польська розробка. Тихий та влучний. Дивіться самі", - йдеться в описі до запису.

Як повідомляв УНІАН, в Україні відбулось успішне випробовування розвідувально-ударного комплексу "Сокіл", який є продуктом успішної кооперації українського підприємства "Чезара" з польськими партнерами.