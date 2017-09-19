Україна почала процедуру спору в СОТ щодо обмеження Казахстаном імпорту труб

Україна направила запит у Всесвітню торговельну організацію про початок спору з Казахстаном про обмеження імпорту української трубної продукції, УНІАН повідомило джерело в уряді.

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"Ми направили запит до СОТ про початок спору про обмеження імпорту української трубної продукції на території Євразійського економічного союзу, зокрема Казахстану", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні комітету Всесвітньої торгової організації з антидемпінгової практики в травні минулого року вимагала від країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), включаючи Росію, Вірменію, Казахстан і Киргизстан, скасувати антидемпінгові заходи відносно українських прутів і сталевих труб, а також припинити розслідування щодо феросилікомарганцю.

Колегія Євразійської економічної комісії навесні минулого року прийняла рішення ввести антидемпінгове мито на українські прутки терміном на 5 років. Крім того, Євразійська економічна комісія відкрила повторне антидемпінгове розслідування щодо деяких видів сталевих труб з України.