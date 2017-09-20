Прокуратура просить ввести санкції проти низки виробників міндобрив через торгівлю з бойовиками

Головна військова прокуратура просить Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запровадити санкції проти ряду виробників мінеральних добрив через торгівлю з контрольованими Росією бойовиками з окупованих територій Донбасу.

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Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як ідеться в повідомленні, Головна військова прокуратура ГПУ, посилаючись на накази Мінекономрозвитку від 19 вересня № 1383 та № 1382 стосовно суб‘єктів господарської діяльності Російської Федерації та їхніх контрагентів в Україні, з урахуванням статті 37 закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», звернулася до міністерства з вимогою накласти санкції на ряд виробників міндобрив.

Вимоги Генпрокуратури складені на підставі доказів, одержаних у кримінальному провадженні за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України та фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», а також з урахуванням інформації Служби безпеки України. За проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, застосовується спеціальна санкція у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, йдеться у повідомленні.

Головною військовою прокуратурою встановлено, що підприємства здійснювали постачання азотних добрив (аміачна селітра) на тимчасово непідконтрольні українській владі території Донецької та Луганської областей поза митним контролем через припинені і заборонені урядом пункти пропуску на російсько-українському кордоні. Також встановлено, що кошти, отримані учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» внаслідок так званого «розмитнення» переміщених мінеральних добрив, спрямовуються до структурних підрозділів цих терористичних організацій та використовуються для фінансування і забезпечення діяльності їхніх незаконних збройних формувань.