Промвиробництво в Україні в серпні зросло на 1,2%

Промислове виробництво в Україні в серпні 2017 року без урахування коригування на ефект календарних днів зросла на 1,2% в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, після падіння на 2,6% в річному вираженні місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, промвиробництво в серпні в річному вираженні зросла на 1,7%.

Порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, промвиробництво в серпні цього року зросла на 3% без урахування сезонної коригування, на 2,2% - з урахуванням коригування.

З початку 2017 року, у січні-серпні порівняно з аналогічним періодом попереднього року, промвиробництво в Україні знизилося на 0,4%.