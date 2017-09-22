Зростання промвиробництва свідчить про рух України вперед - Гройсман

Зростання промислового виробництва в серпні на 2,2% порівняно з липнем свідчить про незворотний рух України вперед, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

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"Позитивна новина - Державна служба статистики оприлюднила дані, що свідчать про те, що промислове виробництво в Україні зростає. Наприклад, зростання промвиробництва в серпні порівняно з липнем становить 2,2%, причому зростання зафіксовано за всіма ключовими напрямками... Мову цифр - неупереджений: країна необоротно рухається вперед", - зазначив прем'єр.

При цьому Гройсман підкреслив, що зростання було зафіксовано, зокрема, у видобувній промисловості, переробці та постачанні енергоресурсів. Найбільше зросло виробництво комп'ютерної техніки та оптичної продукції - на 32,4%, виробництво меблів - на 20,3%, а також виробництво товарів тривалого користування - на 15%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, промислове виробництво в Україні в серпні 2017 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло на 1,2% в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, після падіння на 2,6% в річному вираженні місяцем раніше. Порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, промвиробництво в серпні цього року зросла на 3% без урахування сезонної коригування, на 2,2% - з урахуванням коригування.