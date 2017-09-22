Прем'єр заявив про масу порушень на держшахтах і пообіцяв навести порядок

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про велику кількість зловживань, які мають місце в державному секторі вугільної промисловості про необхідність навести порядок у цій сфері. Таку заяву він озвучив у парламенті, відповідаючи на запитання народних депутатів про позиції уряду щодо подальшого розвитку вугільної шахти "Нововолинська" №10.

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"Я вважаю, що в державному секторі вугільної промисловості є багато зловживань, і ми повинні там теж навести порядок... Сьогодні з ранку до ночі працюють українські шахтарі видобувають вугілля, і вони мають право отримувати гідну заробітну плату та ефективне управління на рівні шахт, шахтоуправлінь і в цілому по галузі", - сказав він.

Також Гройсман додав, що збільшення видобутку власного вугілля, а не постачання імпортного палива, є пріоритетом для українського уряду.

"Ми зацікавлені у збільшенні кількості видобутку українського вугілля, саме українського, оскільки імпортне вугілля порушує наш баланс міжнародної торгівлі. Ми маємо виробляти в країні вугілля", - сказав він, додавши, що головною умовою нарощування видобутку залишається питання безпеки роботи шахтарів.

Прем'єр-міністр також закликав депутатів обговорити реформу державної вугільної галузі у стінах парламенту.