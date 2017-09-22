Україна піднялася на 11-те місце в світовому рейтингу виробників сталі

Українські металурги в серпні 2017 року порівняно з серпнем минулого року скоротили виробництво сталі на 5,5% - до 1,800 млн тонн, піднявшись при цьому з 12-го на 11-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-серпня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 13,9% - до 14,1 млн тонн, зберігши 12-те місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у серпні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 74,6 млн тонн (зростання на 8,7% до серпня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,7 млн тонн, -2%), Індія (8,5 млн тонн, +4,1%), США (7 млн тонн, +6,3%), Південна Корея (6,1 млн тонн, +4,9%), Росія (5,6 млн тонн, -5%), Німеччина (3,6 млн тонн, +3,3%), Туреччина (3,2 млн тонн, +13,3%), Бразилія (3 млн тонн, +1,2%) і Тайвань (1,96 млн тонн, +6,8%),

В цілому, в серпні 2017 року порівняно з серпнем минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 6,3% - до 143,6 млн тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-серпень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 566,4 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 5,6%).

Далі йдуть: Японія (69,6 млн тонн, -0,4%), Індія (66,5 млн тонн, +5,1%), США (54,7 млн тонн, +2,4%), Південна Корея (47 млн тонн, +3,7%), Росія (46,5 млн тонн, -1%), Німеччина (29,4 млн тонн, +2,1%), Туреччина (24,7 млн тонн, +13,6%), Бразилія (22,5 млн тонн, +9,3%) та Італія (15,6 млн тонн, +1,7%),

За 8 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,9% - до 1,122 млрд тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого бів найбільш помітний у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.