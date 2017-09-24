Гройсман: від машинобудівної галузі залежить подальший економічний успіх України

Уряд розглядає машинобудування як одну з найважливіших комплексних галузей промисловості, від якої залежить подальший економічний успіх України.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у вітанні працівників галузі з професійним святом - Днем машинобудівника, повідомляє урядова прес-служба.

«Українські машинобудівники, маючи значний досвід, розробляють і проектують найскладніші системи і прилади: побутову техніку і засоби радіозв’язку, устаткування для легкої і харчової промисловості, верстати і агропромислову техніку. Наше виробництво включає в себе хімічне та будівельне машинобудування, устаткування для видобутку корисних копалин та підприємств важкої промисловості. Українські фахівці авіакосмічної галузі мають високу репутацію на світовій арені», - наголосив Гройсман.

Він зазначив, що в Україні виробляється також чимало складної військової техніки, яка відповідає сучасним стандартам та робить Збройні Сили України одними з найбільш боєздатних у Європі.

«Українські лікарні забезпечуються сучасним устаткуванням, що вироблено в Україні та дає змогу діагностувати і лікувати найскладніші захворювання. Фактично, існують цілі галузі промисловості, які можуть забезпечити українські машинобудівники. І разом ми здатні відновити наш потенціал», - підкреслив глава уряду.

За його словами, сьогодні, коли вітчизняна промисловість відроджується і триває економічне зростання, від рівня підготовки спеціалістів, винагороди за їх працю, умов їх роботи залежить реалізація масштабної політики нової індустріалізації.

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«Тому Уряд розглядає машинобудування як одну з найважливіших комплексних галузей промисловості, від якої залежить подальший економічний успіх країни», - акцентував він.

Гройсман висловив упевненість, що завдяки кропіткій роботі працівників машинобудівної галузі буде забезпечено сталий розвиток усього вітчизняного господарства.

«Бажаю всім працівникам галузі професійного зростання, нових досягнень та реалізації найсміливіших проектів», - додав прем’єр.