Найбільша газовидобувна компанія України збільшила видобуток

Найбільша газовидобувна компанія нашої країни - «Укргазвидобування» - з початку 2017 року, станом на 22 вересня, збільшила видобуток газу, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 3,8% - до 11 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Відзначається, що приріст видобутого за вказаний період газу становить 400 млн куб. м, що в 5 разів перевищує зростання видобутку за весь 2016 рік (77 млн куб. м).

«Добовий видобуток газу продовжує триматися на максимальних за останні п'ять років показниках - 42 млн куб. м», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Укргазвидобування» порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу «Нафтогаз України».