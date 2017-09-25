"Нафтогаз" з жовтня підвищує ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 жовтня поточного року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з вереснем – до 8164,8 гривні з 7921,2 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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За даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 жовтня будуть також підвищені на 3% – до 9016,8 гривні з 8749,2 гривні за тисячу кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У вересні 2017 року "Нафтогаз" підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 6,7% порівняно з серпнем 2017 року – до 7921,2 гривні за тисячу кубометрів і максимальні ціни на 6,3% - до 8749,2 за тисячу кубометрів.