Україна пропонує Канаді долучитися до будівництва заводу боєприпасів - Полторак
Полторак зазначив, що Міноборони хотіло б, щоб Канада долучилася до будівництва заводу боєприпасів на території Україні
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що Україна пропонує Канаді долучитися до будівництва заводу боєприпасів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгх Сейджжаном.
Читайте такожПолторак обговорив з президентом Пакистану можливу торгівлю боєприпасами і співробітництво у танкобудуванні"Дуже важливим було обговорення спільного виробництва обладнання, оснащення як в Канаді, так і в Україні. Ми хотіли б, щоб Канада долучилася до будівництва заводу боєприпасів на території Україні, і це питання ми обговорили з моїм колегою", - наголосив Полторак.
"Питанням дуже важливим було і обговорення співпраці між Україною і Канадою на основі тих домовленостей, які вже були. Це стосується і заводу «Антонов», це стосується і виробництва (боєприпасів), я вже казав про завод боєприпасів, й інших планів, які в нас є разом з Канадою", - сказав Полторак.