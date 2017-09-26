Україна пропонує Канаді долучитися до будівництва заводу боєприпасів - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що Україна пропонує Канаді долучитися до будівництва заводу боєприпасів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгх Сейджжаном.

Читайте такожПолторак обговорив з президентом Пакистану можливу торгівлю боєприпасами і співробітництво у танкобудуванні"Дуже важливим було обговорення спільного виробництва обладнання, оснащення як в Канаді, так і в Україні. Ми хотіли б, щоб Канада долучилася до будівництва заводу боєприпасів на території Україні, і це питання ми обговорили з моїм колегою", - наголосив Полторак.

"Питанням дуже важливим було і обговорення співпраці між Україною і Канадою на основі тих домовленостей, які вже були. Це стосується і заводу «Антонов», це стосується і виробництва (боєприпасів), я вже казав про завод боєприпасів, й інших планів, які в нас є разом з Канадою", - сказав Полторак.