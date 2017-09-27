Boeing створить в Китаї свій перший закордонний складальний центр

Корпорація Boeing підписала з Китайською корпорацією цивільного авіабудування (COMAC) угоду про створення свого першого закордонного центру по здійсненню фінальної збірки літаків, також центр буде займатися доставкою повітряних суден, повідомляє Прайм.

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Підписання угоди відбулося у вівторок, воно передбачає будівництво спільного підприємства в індустріальному авіаційному парку міста Чжоушаня східній провінції Чжецзян.

Згідно із заявою COMAC, будівництво складального центру і допоміжних приміщень буде завершено в травні 2018 року. До кінця наступного року планується здійснити доставку першого зібраного в Чжоушане вузькофюзеляжних літака B737 MAX безпосередньо місцевої авіакомпанії.

Планується, що центр у Чжоушане зможе здійснювати остаточну зборку і доставку до 100 повітряних суден на рік. Літаки будуть поставлятися безпосередньо клієнтам на території Китаю, і уточнюється, що в складальному центрі в Чжоушані будуть виконуватися роботи по внутрішній обробці та монтажу обладнання в кабіні літака, фарбування, техобслуговування, тут також будуть здійснюватися тестові польоти.

Статутний капітал нового підприємства складає 55 мільйонів доларів, 33 з яких інвестував Boeing, тим самим отримавши контрольний пакет акцій в 60%. COMAC вклав 22 мільйони доларів, отримавши частку в 40% у спільному з американською корпорацією підприємстві.