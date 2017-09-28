Нацкомісія видала металургійній компанії ліцензію на постачання газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензію на право ведення господарської діяльності в сфері постачання природного газу для одного з найбільших виробників трубної продукції і залізничних коліс «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод».

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Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні комісії.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» спеціалізується на виробництві безшовних труб для видобутку і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетичної промисловості, труб загального призначення для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для залізничного транспорту. Входить в структуру одного з найбільших промислових груп «Інтерпайп».

«Інтерпайп» – міжнародна вертикально-інтегрована група компаній, яка виробляє безшовні і зварні труби, а також залізничні колеса. Власником групи є український бізнесмен Віктор Пінчук.