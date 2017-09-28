Прем'єр назвав умову зростання ВВП України щонайменше на 5% на рік

Розвиток промисловості України, зокрема сегмента машинобудування, дозволить забезпечити зростання економіки загалом щонайменше на 5% в рік. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді щодо стратегічних питань розвитку машинобудування в Харкові, повідомляє прес-служба уряду.

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"Ми говоримо про стійке зростання економіки на 5%, а він вимагає розвитку власного машинобудування, впровадження інновацій. І ми повинні створювати додаткові можливості, щоб такий розвиток було якісним", - сказав він.

Гройсман підкреслив, що сьогодні Україна має унікальний шанс вийти на світовий ринок зі своїм продуктом. "Експорт України зростає, частка експорту в країни ЄС зростає. Сьогодні ми постійно працюємо над розширенням ринків збуту продукції, і дуже важливо, щоб наш машинобудівний комплекс був теж одним з лідерів. І тут ми бачимо позитивні тенденції", - сказав голова уряду.

Згідно з повідомленням, в ході дискусії промисловці висловили низку пропозицій, які могли б стимулювати її розвиток. Серед них - чітке визначення промислової товарної номенклатури з урахуванням потреб ринку та наукових напрацювань, опрацювання можливостей доступного кредитування для промислових підприємств і розумний протекціонізм на внутрішньому ринку.

"Ми говоримо про 5% зростання і приєднання до клубу багатих країн. І ми повинні розуміти, що 5% ВВП - це 5 мільярдів доларів в економіку щорічно і 100 тисяч нових робочих місць щорічно", - зазначив заступник голови Національного комітету промислового розвитку Анатолій Гіршфельд.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, промислове виробництво в Україні в серпні 2017 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло на 1,2% в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, після падіння на 2,6% в річному вираженні місяцем раніше. Порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, промвиробництво в серпні цього року зросло на 3% без урахування сезонної коригування, на 2,2% - з урахуванням коригування.

ВВП України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,3%, порівняно з першим кварталом 2017 року - на 0,6%.