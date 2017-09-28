Машинобудування має стати одним з лідерів українського експорту - прем'єр

Машинобудівний комплекс України повинен стати одним з лідерів експорту та виходити на нові ринки збуту за підтримки уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на нараді щодо стратегічних питань розвитку машинобудування в Харкові.

Читайте такожПрем'єр назвав умову зростання ВВП України щонайменше на 5% на рік

"Ми маємо бути гідно представлені на міжнародних ринках. Сьогодні можна підтвердити - експорт України зростає. Частка експорту в країни Європейського Союзу зростає. Ми постійно працюємо над розширенням ринків збуту продукції. Дуже важливо, щоб наш машинобудівний комплекс був одним з тих лідерів, за яким ми бачимо абсолютно позитивні тенденції", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що уряд готовий сприяти вітчизняному машинобудуванню, а Комітет з розвитку промисловості має бути майданчиком для обговорення і подальшого впровадження ініціатив щодо розвитку галузі.

"Я хочу почути, де є проблематика, яку уряд може вирішити, що потрібно приймати на рівні парламенту. Я підкреслюю, що в минулому році я створив Комітет розвитку промисловості, це як раз той майданчик, яка напрацьовує необхідні рішення, і які ми з вами можемо впроваджувати", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, експорт української продукції машинобудування у січні-липні 2017 року виріс на 204 мільйона доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Кабінет міністрів України за сприяння Національного комітету промислового розвитку в 2017 році планує розробити стратегію промислового розвитку, покликану збільшити роль цієї галузі в економіці країни.