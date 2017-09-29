У Кабміні готують Стратегію розвитку промисловості України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує в грудні представити Стратегію розвитку промисловості України, покликану забезпечити зростання інвестицій та економіки, повідомила прес-служба міністерства.

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«Експертна група при Мінекономрозвитку завершила роботу над першими главами Стратегії. Планується, що документ буде представлено для громадського обговорення вже в грудні 2017 року», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві відзначили, що першочерговими кроками уряду в сфері розвитку промисловості мають стати відкриття інформації та спрощення експертизи по надрах, спрощення доступу до геологічної інформації, водних, електричних мереж, регулювання будівництва, введення єдиного цифрового обліку деревини.

«Робота з розвитку промисловості сьогодні ведеться в двох напрямах: написання Стратегії розвитку промисловості й оперативні дії щодо спрощення умов для українських виробників в різних індустріях і стимулювання промисловості», - наголосив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Також у міністерстві повідомили, що Український інститут майбутнього підготував пропозиції до Стратегії в шести ключових галузях промисловості: видобувної, металургійної, хімічної та нафтохімічної, харчової промисловості, енергетики та машинобудуванні. За оцінкою інституту, успішне виконання 21 пропозиції дасть змогу залучити 2,3 млрд дол. інвестицій і створити додатково 4,3 млрд дол. ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, розвиток промисловості України, зокрема, сегмента машинобудування, дасть змогу забезпечити зростання економіки в цілому не менш ніж на 5% на рік.

За даними Держстату, промислове виробництво в Україні в серпні 2017 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросла на 1,2% в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, після падіння на 2,6% у річному вираженні місяцем раніше. Порівняно з попереднім місяцем, липнем 2017 року, промвиробництво в серпні цього року зросло на 3% без урахування сезонного коригування, на 2,2% - з урахуванням коригування.