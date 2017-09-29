Росія продає вугілля з окупованих районів Донбасу на міжнародних ринках – Bloomberg

Росія допомагає бойовикам на Донбасі продавати вугілля на міжнародних ринках, уникаючи торгівельної блокади з боку українського уряду, оскільки зусилля щодо реалізації мирної угоди залишаються примарними.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заступника міністра економіки Росії Сергія Назарова. За його словами, сепаратисти за серпень відправили в Росію близько 1 мільйона тонн вугілля через спільній кордон, збільшивши прибуток для підтримки 4-мільйонного населення відокремлених районів на Сході України.

Росія повторно експортує це вугілля до третіх країн через свої морські порти, заявив Назаров, підтвердивши звинувачення української сторони в тому, що РФ сприяє розвитку торгових зв'язків з повстанцями.

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"Тепер вони вирішують всі свої проблеми з соціальною інфраструктурою, бюджетом та пенсіями", - сказав Назаров, який у червні був внесений до санкційного списку США за керування "проектами у сфері транспорту, торгівлі, енергетики, податків і фінансовому секторі" для проросійських сепаратистів.