В Україні запрацював завод з виробництва комплектуючих для елітних авто

Президент України Петро Порошенко урочисто відкрив новий завод по виготовленню кабельних мереж для автомобільної індустрії німецького концерну Leoni AG в Коломиї Івано-Франківської області. Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави держави, відкриття заводу є свідченням інвестиційної привабливості України.

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"Уявіть собі, продукція, яка буде випускатися в Коломиї, буде встановлюватися на Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche, Lamborghini і інші елітні марки (автомобілів - УНІАН). Без українців сьогодні це буде виготовити неможливо", - заявив Порошенко.

Довідка УНІАН. ТОВ "Леоні Ваєрінг Системс УА" засноване на власності концерну Leoni AG (Нюрнберг, Німеччина). Перше підприємство, створене концерном в Україні - ТОВ "Леоні Ваєрінг Системс УА", яке працює у Стрийському районі Львівської області.

За результатами земельних торгів, 6 травня 2016 року між Коломийським міською радою та ТОВ "Леоні Ваєрінг Системс УА" був укладений договір про передачу підприємству права оренди земельної ділянки площею 17,18 га на вулиці Івана Шарлая в м. Коломиї під будівництво заводу з виготовлення кабельних мереж для автомобілів. До земельній ділянці були підведені інженерні мережі.

20 жовтня 2016 року в Коломиї відбулася урочиста закладка пам'ятної капсули у фундамент майбутнього заводу.

Концерн Leoni є всесвітньо відомим постачальником дроту, оптичних волокон та кабельних мереж, а також надає послуги для автомобільної та інших галузей.

Головним напрямком роботи концерну Leoni в Україні є виробництво кабельних мереж для автомобільної промисловості. Ключовими замовниками продукції ТОВ "Леоні Ваєрінг Системс УА" є такі автогіганти, як Audi, Volkswagen, General Motors, Porsche і Lamborghini.

На заводі в Коломиї цього року планується працевлаштувати 800 осіб. Планується, що до 2021 році кількість працівників складе 5 тисяч. Загальна виробнича площа складе 6300 квадратних метрів. Сума інвестицій становить близько 15 мільйонів євро. У концерні Leoni в цілому працює близько 75 тисяч працівників в 31 країні світу. Капітал концерну в 2015 році становив 4,5 мільярда євро.