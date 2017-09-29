У Volkswagen підрахували, у скільки їм обійшовся "дизельний скандал"

Німецький автомобільний концерн Volkswagen у третьому кварталі 2017 року на 2,5 мільярда євро збільшив відрахування на ліквідацію наслідків "дизельного скандалу" в Північній Америці, повідомляється в прес-релізі концерну, передає "Прайм".

"Причиною є збільшення відрахувань, пов'язаних з програмою викупу та модернізації автомобілів з дволітровими дизельними двигунами TDI, яка є частиною врегулювання в Північній Америці", - повідомляється в документі. Наголошується, що реалізація даної програми виявилася набагато більш складною і трудомісткою", ніж очікувалося.

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Таким чином загальні витрати VW на усунення наслідків дизельного скандалу зростають до 25,1 мільярда євро, підкреслює газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Концерн Volkswagen раніше звинуватили в США в тому, що він оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням (ПО), що занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. У квітні Volkswagen домовився про викуп компанією автомобілів у споживачів та виплату їм компенсацій.