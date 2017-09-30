Під Києвом відкрили перший в Україні завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів

У суботу, 30 вересня в Бориспільському районі Київської області урочисто відкрито перший в Україні вітчизняний завод із виробництва високотехнологічного штучного покриття для мультиспортивних майданчиків та професійних футбольних полів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, реалізація масштабного проекту відбулася без залучення бюджетних коштів та у максимально стислі терміни.

«Федерація футболу України стала першою у світі національною футбольною асоціацією, яка має власне підприємство такого типу», - наголосили в прес-службі.

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Зазначається, що партнером ФФУ з втілення ідеї створення екологічного чистого та соціально відповідального підприємства стала німецька компанія Polytan, яка починаючи з 1969 року є одним із світових лідерів у виготовленні штучних спортивних покриттів, а її продукція сертифікована ФІФА.

«Потужності новозбудованого заводу на сьогоднішній день складають близько 700 тис. квадратних метрів штучного покриття на рік - приблизно 100 повнорозмірних футбольних полів або понад 700 майданчиків формату 42х22 м. Втім, у разі необхідності…потужності виробництва можна збільшити до 2 тис. квадратних метрів штучного покриття на рік», - йдеться у повідомленні.

Участь у церемонії відкриття підприємства взяли президент ФФУ Андрій Павелко, віце-прем’єр міністр В’ячеслав Кириленко та голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган.