"Метінвест" має намір до 2030 року інвестувати в модернізацію $8,8 мільярда

Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" планує до 2030 року інвестувати в модернізацію виробничих потужностей 8,8 мільярда доларів, повідомив директор з маркетингу групи Роман Курашов.

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"Ми плануємо в найближчі 10-15 років вкласти у свій розвиток 8,8 мільярда доларів. Більша частина - 5,7 мільярда доларів – буде інвестована в металургійні активи, а в гірський сегмент - 3,1 мільярда доларів. Зрозуміло, що це будуть найсучасніші виробництва, які зажадають сучасні технології. Тобто, по суті, це металургія на стику з інформаційними технологіями, так звана "Індустрія 4.0", - сказав він в рамках Міжнародного металургійного форуму "Наука та інновації" в Києві в понеділок.

В якості прикладу таких потужностей він назвав модернізовану доменну піч №3 на "Запоріжсталі".

За його словами, сировинної суперцикл в світі підійшов до кінця, попит на сировину падає, тому маржа перетікає із залізної руди в сталь.

"У світі залишаються надлишкові сталеві потужності. За різними оцінками, це 2,2 мільярда тонн, які зараз завантажені на 70%. Це дуже низьке завантаження. Тобто, металургія буде продовжувати працювати в режимі, коли пропозиція буде перевищувати попит", - зазначив Р. Курашов.

Крім того, він виділив тенденцію в глобальній галузі на посилення протекціонізму, зокрема, США проводять розслідування в рамках секції 232, а ЄС – антидемпінг по г/к рулонів.

У цьому плані, за словами Р. Курашева, ключовим фактором виступає низька собівартість. "Стратегія "Метінвесту" спрямована на те, щоб залишатися вертикально-інтегрованою компанією з низькою собівартістю", - констатував він.

Нагадаємо, 2-3 жовтня в Києві проходить Міжнародний металургійний форум "Наука та інновації".

Організаторами форуму виступають НАН України, Смарт Холдинг Метінвест, Інтерпайп, Арселорміттал Кривий Ріг та Evraz.

У заході беруть участь промисловці, представники наукового співтовариства і державні чиновники.