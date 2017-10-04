Євросоюз посилив антидемпінгове законодавство

Європейський Союз узгодив поправки до законодавства про заходи протидії демпінгу та субсидій в торгівлі, йдеться в комюніке на сайті Єврокомісії.

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«Ці зміни дозволять європейським інструментам торговельного захисту краще справлятися з поточними реаліями в міжнародному торговельному середовищі, зокрема, з проблемою надлишкових потужностей, повністю дотримуючись при цьому міжнародних зобов'язань ЄС у правових рамках СОТ», — йдеться в комюніке.

В Євросоюзі пояснюють, що ці поправки «вводять нову методологію розрахунку демпінгової маржі в імпорті з третіх країн у разі істотного спотворення ринкової рівноваги або широкомасштабного державного втручання в економіку».

Крім того, ці правила формулюються на нейтральній основі щодо країн і повністю відповідають зобов'язанням ЄС перед СОТ, наголошується в комюніке.

Як повідомляв УНІАН, за результатами січня-червня 2017 року Європейський Союз є основним торговим партнером України з питомою вагою торгівлі товарами і послугами 39,9%. Обсяги експорту в ЄС становили 9,4 млрд дол. і збільшилися на 22,8%, або на 1,8 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Зона вільної торгівлі з ЄС почала діяти з 1 січня 2016 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює перегляд умов зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для її поглиблення, включаючи питання митного союзу і додаткових механізмів.