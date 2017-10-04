Гройсмана попередили про загрозу енергетичної незалежності країни - комітет ВР

Зволікання в роботі державної служби геології та надр України становлять загрозу для забезпечення енергетичної безпеки України. Про це йдеться у листі комітету з питань екологічної політики, природокористування та наслідків Чорнобильської катастрофи на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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Зокрема, в листі зазначається, що державна служба геології та надр України з різних причин гальмує видачу документації на користування надрами, що призводить до економічних втрат бюджету, підриває енергетичну незалежність країни.

"Дев'ять з десяти звернень про видачу і продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами гальмується Державної служби геологи та надр України з різних причин. Це призводить до зупинки промислової діяльності підприємств – платників податків. У підсумку від цього страждає держава, зменшуються надходження у Державний бюджет, зростає соціальна напруга, безробіття, а в частині видобутку енергоносіїв це становить загрозу для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни", - йдеться в листі.

За словами автора листа, ціла низка підприємств різних галузей опинилися на межі зупинки через повільність роботи Державної служби геологи та надр України

"Зокрема, народні депутати України – Комітету зазначили звернення підприємств ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укрнафтодобыча", ПАТ "Центральний ГЗК", ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Євраз Суха балка", МПП "Брусницкая земля 1", в яких піднімаються питання зволікання з боку Державної служби геології та надр України з розглядом їх документів", - пишуть автори листа.

У деяких випадках, як зазначається в листі, Державна служба геології та надр України розглядає документи вже більше чотирьох місяців, замість відведених на це законодавством п'яти днів.

Представники комітету просять прем'єра вжити вичерпні заходи за фактами зволікання в роботі Державної служби геології та надр України та прискорити розгляд кадрових питань щодо керівництва служби.