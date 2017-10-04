Гройсмана попередили про загрозу енергетичної незалежності країни - комітет ВР
Низка підприємств різних галузей опинилися на межі зупинки через повільність Державної служби геології та надр України, що розглядає документи понад чотири місяці, замість відведених на це законодавством п'яти днів.
Зволікання в роботі державної служби геології та надр України становлять загрозу для забезпечення енергетичної безпеки України. Про це йдеться у листі комітету з питань екологічної політики, природокористування та наслідків Чорнобильської катастрофи на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.
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Зокрема, в листі зазначається, що державна служба геології та надр України з різних причин гальмує видачу документації на користування надрами, що призводить до економічних втрат бюджету, підриває енергетичну незалежність країни.
"Дев'ять з десяти звернень про видачу і продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами гальмується Державної служби геологи та надр України з різних причин. Це призводить до зупинки промислової діяльності підприємств – платників податків. У підсумку від цього страждає держава, зменшуються надходження у Державний бюджет, зростає соціальна напруга, безробіття, а в частині видобутку енергоносіїв це становить загрозу для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни", - йдеться в листі.
За словами автора листа, ціла низка підприємств різних галузей опинилися на межі зупинки через повільність роботи Державної служби геологи та надр України
"Зокрема, народні депутати України – Комітету зазначили звернення підприємств ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укрнафтодобыча", ПАТ "Центральний ГЗК", ПАТ "Північний ГЗК", ПАТ "Євраз Суха балка", МПП "Брусницкая земля 1", в яких піднімаються питання зволікання з боку Державної служби геології та надр України з розглядом їх документів", - пишуть автори листа.
У деяких випадках, як зазначається в листі, Державна служба геології та надр України розглядає документи вже більше чотирьох місяців, замість відведених на це законодавством п'яти днів.
Представники комітету просять прем'єра вжити вичерпні заходи за фактами зволікання в роботі Державної служби геології та надр України та прискорити розгляд кадрових питань щодо керівництва служби.