Американська Intel може закрити представництво в Україні - ЗМІ

Американська Intel, найбільший виробник мікропроцесорів, може закрити представництво в Україні, повідомляє AIN.ua.

"Днями партнери, які співпрацюють з локальним офісом, отримали лист (є в розпорядженні редакції) з проханням повернути зразки продукції "у зв'язку з ліквідацією компанії "Інтел Україна", - йдеться в повідомленні.

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Тим не менш, за даними Єдиного держреєстру юридичних осіб, українське юрособа Intel поки не прибуває у процесі припинення. Керівник представництв компанії в Україні, Білорусі та Молдові Дмитро Калита на запит редакції відповів: "Компанія не коментує свої бізнес-рішення. Станом на 4 жовтня у роботі українського офісу нічого не змінилося".

Український підрозділ Intel була заснована ще в 1992 році, а з початку двохтисячних в його зону відповідальності також потрапили Білорусь і Молдова. Основними функціями офісу є продажі і підтримка, хоча за роки роботи він у різних сферах співпрацював з державою, реалізовував безліч ініціатив в сфері освіти, підтримував локальні заходи.

За даними дослідницької компанії IDC, після падіння українського ринку ПК протягом 2013-2015 років, починаючи з минулого року один з основних ринків для Intel показав зростання. Так за перше півріччя 2017 року поставки комп'ютерів в Україну зросли порівняно з минулим роком на 27,3%, до 550 000 пристроїв. Ринок серверів за цей же період зріс на 20% і становить майже 19 мільйонів доларів.

Нагадаємо, цього року Intel представила нове сімейство процесорів для комп'ютерів та ноутбуків Intel X, яке включає поліпшені версії Core i5 і Core i7, нову модель Core i9 та перший в світі споживчий процесор для ПК з 18 ядрами Core i9 Extreme.