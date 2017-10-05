Нацгвардія випробувала нові автоматичні карабіни (фотогалерея)

В Україні показали першу партію автоматичних карабінів M4-WAC-47 за всіма стандартами НАТО.

Читайте також"Укроборонпром" і Туреччина співпрацюватимуть в сфері виробництва боєприпасів

Зброя виготовили спеціально для потреб української армії, повідомили в прес-службі Укроборонпрому.

Автоматичний карабін M4 - WAC-47 є спільним проектом держпідприємства "Укроборонсервіс" і американської компанії Aeroscraft. Презентація нового зброї сталася сьогодні на полігоні Національної гвардії під Києвом.

Карабін розроблений спеціально для потреб України. Згідно з технічними характеристиками, має калібр 7,62х39/40, напівавтоматичний та автоматичний режими вогню, вагу 3,4 кілограма та магазин на 30 набоїв.

Як повідомляв УНІАН, у січні "Укроборонпром" заявив про намір налагодити спільно з американською компанією Aeroscraft виробництво в Україні американської гвинтівки M-16.

Зазначається, що ліцензія на виробництво даного стрілецької зброї була надана компанії Aeroscraft урядом США наприкінці 2016 року.