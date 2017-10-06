Єврокомісія ввела мито на листовий прокат "Метінвесту" Ахметова

Європейська комісія упровадила антидемпінгове мито в розмірі 60,5 євро/тонна на гарячекатаний прокат групи «Метінвест», яке у зв'язку з високою кооперацією виробництва в Україні буде поширюватися на всі товари.

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Про це йдеться в офіційному рішенні ЄК, опублікованому в п'ятницю.

За результатами розслідування в Єврокомісії встановили, що «Метінвест» постачав свою продукцію з демпінговою маржею в 14%.

При цьому антидемпінгові заходи торкнулися не лише України - мита були упроваджені для продукції з Росії, Ірану та Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз планує упровадили антидемпінгові мита в розмірі 19,4% на гарячекатаний сталевий прокат з України.

Європейська комісія у липні 2016 року почала розслідування цін на сталевий прокат з Бразилії, Ірану, Росії та України, а також Сербії за скаргою європейської сталеливарної асоціації Eurofer.

Розслідування показало, що частка гарячекатаної сталі з усіх країн, за винятком Сербії, зросла до 12,6% ринку ЄС на середину 2016 року з 7,5% у 2013 році, при цьому згідно з документом, ціни впали приблизно на чверть.

Документ показав, що комісія припинила своє розслідування стосовно імпорту сербської сталі без встановлення тарифів. Однак пропонувалося упровадити мита в розмірі 19,4% для найбільшої в Україні гірничо-металургійної групи Metinvest. Для сталі виробництва ArcelorMittal Brasil пропонується мито 16,3%, 17,5% - для Usinas Siderurgicas і 15,7% - для Companhia Siderurgica National (всі три - Бразилія).