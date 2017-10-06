Виробництво автотранспорту в Україні зросло на 77%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшилася 77,3% - до 5,696 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період порівняно з січнем-вереснем 2016 року зросла на 86,1% - до 4,814 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 28,5% - до 346 штук, а автобусів зросла в 2,7 рази, до 536 штук.

У вересні цього року на українських заводах було вироблено 822 автотранспортних засоби, що в 2 рази більше результату торішнього вересня і на 10,8% більше від показника серпня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва у вересні більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно вересня минулого року зросла на 83,7% - до 689 штук.

У звітному місяці було вироблено 60 вантажних автомобілів (більшість виробництва "ЗАЗ"), що майже вдвічі більше, ніж за попередній місяць.

В асоціації нагадали, що "АвтоКрАЗ" з невідомих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня минулого року.

Також у вересні було вироблено 73 автобуса, що в 2 рази більше, ніж у вересні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський та Бориспільський автозаводи).