"Укроборонпром" вперше представив українську техніку на виставці в США

Державний концерн "Укроборонпром" вперше представляє передові розробки українського оборонно-промислового комплексу на міжнародній виставці озброєння AUSA (Association of the US Army) у Вашингтоні. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Виставка AUSA - це один з найвпливовіших світових оборонних заходів, на якому представляють новітні високотехнологічні розробки військової техніки та зброї. Цього року ми стаємо на рівних зі світовими лідерами, тому участь Концерну в цій виставці є знаковою подією для всієї України", - заявили в "Укроборонпромі".

Повідомляється, що концерн має намір продемонструвати розробки, які вже довели свою ефективність в боях - бронемашини, міномети, модернізовані танки, ракетно-артилерійське озброєння і багато іншого озброєння, яким користується українська армія. Також "Укроборонпром" демонструє нову безпілотну техніку, яка була розроблена і виготовлена в Україні з урахуванням досвіду ведення гібридної війни.

Як повідомляють в прес-службі, "Укроборонпром" поглиблює співпрацю з НАТО для розгортання спільних проектів та прискорення переходу підприємств "Укроборонпрому" на випуск продукції за стандартами НАТО.

На сьогоднішній день 70% підприємств-учасників "Укроборонпрому" вже сертифіковані по ISO 9001 і впроваджується система управління та забезпечення якості AQAP 2000. 40 підприємств-учасників "Укроборонпром" отримали доступ до Головного каталогу НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics).