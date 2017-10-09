Промпродукция в Україні подорожчала майже на 23%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні у вересні 2017 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2016 року, сповільнилося до 22,4% з 23,6% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, у порівнянні з попереднім місяцем, серпнем 2017 року, ціни виробників промпродукції у вересні зросли на 1,6%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 10,1%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в серпні 2017 року в річному вираженні, порівняно з серпнем 2016 року, прискорилося до 23,6% з 23,3% місяцем раніше.