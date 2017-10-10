Видобуток вугілля в Україні з початку року скоротився майже на 12%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-серпні 2017 року скоротилася на 11,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26,175 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, із загального обсягу вугілля 4,4 мільйона тонн було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротився на 16,4%.

У вересні в Україні було видобуто 2,6 мільйона тонн вугілля, з яких на держшахти припадає 0,4 мільйона тонн.

У загальній структурі видобутку коксівного вугілля (марка "К"), що використовується для потреб металургії, за 9 місяців зайняв 11,8%. За звітний період видобуток цього вугілля скоротився на 10,1% до 3,078 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

За даними Міненерговугілля, потреба теплової генерації в 2018 році у вугіллі становитиме 26,6 мільйона тонн.