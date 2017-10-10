У Києві відкрилася виставка "Зброя та безпека-2017" (фоторепортаж)

У Києві 10 жовтня пройшла церемонія відкриття XIV Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека-2017". У ній взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За словами Турчинова, у виставці беруть участь та широко представлені партнери України з країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки.

Читайте такожНацгвардія випробувала нові автоматичні карабіни (фотогалерея)Серед експонатів - бронеавтомобілі "Козак" і "Варта", самохідна артилерійська уставновка "Krab", шестиствольна 30-мм автоматична корабельна артилерійська установка, багатофункціональна радіолокаційна система, система протидії безпілотним літаючим апаратам, турбогвинтовий двигун, крупнокаліберні кулемети, гранатомети, обмундирування та вогнепальна зброя. Спецпідрозділ поліції "Корд" провів показові виступи.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" вперше представив українську техніку на виставці в США.