Інвестори з Сінгапуру та США вкладуть $300 мільйонів у будівництво олієекстракційних заводів в Одеській області

Інвестори з Сінгапуру та США побудують в Лиманському районі Одеської області два олієекстракційних заводи, зерновий термінал і перевалочні потужності, плануючи вкласти в ці проекти близько 300 млн дол.

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Як повідомили УНІАН в Одеській облдержадміністрації, відповідний тристоронній меморандум підписали голова адміністрації Максим Степанов, директор сінгапурської компанії «Дельта Вільмар» Андрій Романцов і директор американської компанії «Грейн Агро Інвест» Сергій Тормоса.

Згідно з домовленостями між адміністрацією та інвесторами, в 2017 році почнуться два інвестиційних проекти по 150 млн дол. кожен.

Зокрема, сінгапурська компанія «Дельта Вільмар» збудує новий завод загальною потужністю понад 600 тис. тонн в рік, а також причал з перевалки олії і шроту потужністю до 3 млн тонн в рік, що створить близько 200 нових робочих місць і близько 500 млн грн надходжень до бюджету щорічно.

Компанія з американськими інвестиціями «Грейн Арго Інвест» побудує комплекс зі зберігання і перевалки зерна, а також олієекстракційний завод". Потужність нового причалу становитиме до 3 млн тонн в рік. Це створить близько 300 нових робочих місць

Довідка УНІАН. Сінгапурська компанія «Дельта Вільмар» представляє одного з найбільших у світі переробників сільгосппродукції, здійснюючи діяльність на 5 континентах в 50 країнах і маючи понад 500 заводів по всьому світу. Акції компанії котируються на Сінгапурській біржі.