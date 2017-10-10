Україна планує закуповувати БТР-4Е останньої модернізації - Полторак

Міністерство оборони планує значно збільшити фінансовий ресурс на модернізацію і закупівлю нової техніки, і не тільки українського виробництва.

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Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

«По завершенню Міжнародної спеціалізованої виставки озброєння, яка відкрилася сьогодні у Києві, буде підписано контракт на закуплю БТР-4Е останньої модернізації. Цього року було зроблено зміни до державного оборонного замовлення, і планується значно збільшити замовлення для Збройних Сил України на протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Корсар»», - написав він.

Окрім цього, за словами міністра, враховуючи фінансовий ресурс, який міністерство оборони отримало влітку, зараз проходить процедура підписання договорів і початок виробництва танків «Оплот».

«Якщо порівняти завдання, які стоять сьогодні перед Збройними Силами, і можливості, то ми укомплектовані технікою, яка дозволяє виконувати бойові завдання. Але ми всі розуміємо, що техніка має змінюватися, проходити модернізацію. Переваги, які ми бачимо на наступний рік, це — засоби протиповітряної оборони, протитанкові засоби, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, інші напрямки, які значно підвищать рівень боєздатності наших Збройних Сил», - написав він.