Російський бізнесмен відроджує газовий бізнес оточення Януковича - ЗМІ

Державна служба геології та надр повернула компанії «Голден Деррік» (Київ), яка раніше належала колишньому міністру енергетики Едуарду Ставицькому, а зараз контролюється російським бізнесменом Павлом Фуксом, як мінімум п'ять спеціальних дозволів на розробку газових родовищ в Україні.

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Про це йдеться у наказах Держгеології, передає Liga.net.

П'ять наказів від 22 серпня цього року стали доступні для перегляду тільки ввечері 10 жовтня. Ще 11 наказів, виданих у цей же день, досі закриті.

Державна служба геології повернула "Голден Деррік" ліцензії на розробку таких площ:

- Південно-Свистуновське газове родовище в Полтавській області (164,2 кв. км);

- Вільшанська площа із запасами сланцевого газу в Полтавській області (136,5 кв. км);

- Руновщинське родовище природного газу в Полтавській області (164,5 кв. км);

- Флерівсько-Ювілейна газова площа в Полтавській області (472,1 кв. км);

- Гулаковське родовище сланцевого газу в Полтавській області (119,8 кв. км).

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Без урахування зазначених п'яти ліцензій, «Голден Деррік» володіє діючими ліцензіями на розробку трьох нафтогазових родовищ в Дніпровсько-Донецькій западині - Ново-Диканській, Попаснянско-Самарській і Північно-Перещепинській.

«Голден Деррік» - скандальна компанія, яка раніше контролювалася Едуардом Ставицьким. Зараз, за даними ЕП, частка Ставицького перейшла великому російському підприємцю, засновнику девелоперської компанії MosCityGroup Павлу Фуксу.

Фукс відомий тим, що скуповує активи, які раніше належали оточенню Віктора Януковича. Зараз російський бізнесмен контролює ДВ Нафтогазовидобувну компанію, що володіє ТЕЦ Есхар в Харківській області. Раніше ця станція належала оточенню лідера опозиційного блоку Юрія Бойка.

Як повідомлялося, за часів Януковича, «Голден Деррік» була найбільшим ліцензіатом в газодобувній галузі. Їй належали близько 30 спецдозволів на розвідку і видобуток вуглеводнів в різних регіонах країни.

З березня-квітня 2010 року по грудень 2014 року компанія отримала близько 28 ліцензій та погоджень (від місцевої влади) на розробку нафтогазових ділянок.

Такі успіхи ЗМІ пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії двома колишніми міністрами Едуардом Ставицьким та Миколою Присяжнюком, яких називали головними бенефіціарами «Голден Деррік». 33%-ю часткою в компанії володіє державна НАК «Надра України».