"Метінвест" Ахметова в першому півріччі скоротив прибуток на 20%

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-червні 2017 року скоротила чистий прибуток на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 72 мільйонів доларів з 90 мільйонів доларів, повідомляється в неаудійованих фінансові результати компанії за 6 місяців поточного року.

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Згідно з даними звіту, виручка від реалізації продукції групи за 6 місяців 2017 року порівняно з 6 місяцями 2016 року збільшилася на 36% - до 3,9 мільярда доларів.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) "Метінвесту" за вказаний період збільшився на 45% – до 839 мільйонів доларів.

Капітальні інвестиції компанії в першому півріччі зросли на 66% – до 193 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що фінансовий борг групи станом на 30 червня 2017 року скоротився на 1% порівняно з 31 грудня 2016 року і становить 2,949 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" в 2016 році отримав 118 мільйонів доларів чистого прибутку проти збитку в 1 мільярд доларів роком раніше. У 2015 році компанія "Метінвест" вперше у своїй історії отримала збиток, при цьому в 2014 році її прибуток становив близько 159 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).