На виставці озброєнь в Києві показали український антиснайперський комплекс

В рамках Міжнародної спеціалізованої виставки Зброя та безпека-2017 у Києві представили комплекс розвідки і виявлення оптичних приладів СИЧ.

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Як передає 24 канал, він призначений для боротьби з ворожими снайперами.

Так, оптико-електронний комплекс здатний вести цілодобовий відеомоніторинг місцевості, пошук цілей і здійснювати автоматичне виявлення замаскованих оптичних приладів прицілювання і спостереження, що дозволяє запобігти снайперську атаку або терористичний акт ще на етапі їх підготовки.

"Пристрій розпізнає об'єктиви, фотоапарати, об'єктиви прицілів. Всередині зчитуються координати певної цілі, а далі ці координати можуть скерувати снайпера на потрібний об'єкт", - розповів керівник виробництва комплексу Максим Волков.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 10 жовтня відкрилася XIV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2017". В ній взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.