"Укроборонпром" презентував новий 3D-радар - може відслідковувати до 500 цілей одночасно (фото)

КП "НВК "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розробило 3D оглядовий локатор 80К6Т, який призначений для видачі цілевказівок засобам ППО. Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», новинка вперше демонструється на виставці "Зброя та Безпека-2017".

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За даними розробників, завдяки цьому радару військові зможуть бачити всі повітряні об’єкти на відстані до 500 км, на всіх висотах, від 0 до більше 40 км. 3D оглядовий локатор 80К6Т може відслідковувати до 500 цілей одночасно.

При цьому, можливості розробки "Іскри", завдяки великій зоні огляду по куту місця, до 70 градусів, дозволяють виявляти тактичні та оперативно-тактичні ракети, зазначають в «Укроборонпромі».

Розробники додають, що спеціальна система обробки сигналів дає можливість виявляти малорозмірні та крилаті ракети, які йдуть на малих висотах з огинанням рельєфу.

«Головною особливістю 80К6Т стала цифрова фазована активна решітка. Ця технологія дозволяє виявляти та супроводжувати цілі з надвисокою точністю. При цьому, завдяки тільки одній станції виконується одночасне вимірювання положення цілі одразу за трьома координатами: дальності, азимуту та висоти, тобто створюється 3D-модель. Раніше для цього потрібно було застосувати одразу два радари», - зазначають у повідомленні.

«Радар 80К6Т створений з урахуванням максимальної мобільності, в тому числі він пристосований для транспортування літаками від ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром". А для розгортання РЛС необхідно всього 10-15 хвилин», - йдеться у повідомленні.В «Укроборонпромі» додають, що застосування передавача на транзисторних посилювачах потужності дозволяє в рази підвищити надійність радару. Навіть вихід з ладу декількох з модулів посилювання не призводить до повного вимикання оглядового локатору, зазначають вони.

Нагадаємо, що міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та Безпека-2017" проходить 10-13 жовтня у Києві.