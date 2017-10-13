ГПУ підозрює "Укргазвидобування" у завищенні витрат на видобуток газу
Суд на прохання Генпрокуратури доручив Державній службі геології та надр перевірити держкомпанію.
Суд доручив Державній службі геології та надр провести документальну перевірку діяльності найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування» за клопотанням Генеральної прокуратури, яка підозрює менеджерів компанії і її підрядників у завищенні вартості послуг з інтенсифікації видобутку газу.
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Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 11 вересня 2017 року, текст якої було опубліковано 9 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
«Призначити документальну позапланову перевірку з питань дотримання законодавства в сфері надрокористування службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» під час підписання угод на виконання робіт з ГРП (гідророзрив пласта - УНІАН) і капітального ремонту свердловин іноземними компаніями Tacrom Services S.R.L. (Румунія) і ДП «РУП« ВО «Білорусьнафта», - йдеться в тексті документа.
Також повідомляється, що перевірку призначено за клопотанням Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.
За даними слідства, які наведені в ухвалі суду, менеджери «Укргазвидобування» спільно з представниками згаданих сервісних компаній підозрюються в завищенні вартості робіт з гідророзриву пласта на території Полтавської і Харківської областей упродовж 2016-2017 років.
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«Встановлено, що впродовж 2016 року компанія «Укргазвидобування» уклала рамкові угоди на проведення 100 операцій ГРП загальною вартістю близько 400 млн грн з іноземними компаніями Tacrom Services S.R.L. і «Білорусьнафта»... Реалізація даного проекту не обґрунтована попередніми економічними, технологічними чи екологічними дослідженнями, а також на момент проведення тендерів й укладання угод компанією «Укргазвидобування» не були відібрані свердловини для проведення операцій ГРП», - відзначається в документі позиція Генпрокуратури.
Також Генпрокуратура звинуватила газовидобувну компанію і її підрядників у тому, що після укладення договорів, роботи підвищеної небезпеки проводилися без дозвільної документації.
Згідно з повідомленням, суд доручив провести перевірку «Укргазвидобування» Державній службі геології та надр. Під час цієї перевірки мають бути з'ясовані такі питання: наявність у компанії спецдозволів і проектів на розробку низки родовищ у Харківській і Полтавській областях (де проводилися гідророзриви пласта); наявність інших нормативних документів, які дозволяють проводити операції ГРП і капітальний ремонт свердловин; дотримання компанією і її підрядниками вимог законодавства під час проведення сервісних робіт; підтвердження факту приросту видобутку газу після виконання замовлених робіт і інше.
Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року «Укргазвидобування» оголосила тендерну процедуру із закупівлі послуг з проведення 100 операцій гідророзриву пласта. Переможцями цього тендеру стали румунська компанія Tacrom Services S.R.L. і білоруська «Білорусьнафта». Загальна вартість 100 операцій становила 373,9 млн грн.
Компанія, використовуючи у вересні 2016 року - вересні 2017 року технологію інтенсифікації видобутку газу на діючих свердловинах - гідророзрив пласта, додатково видобула 500 млн куб. м газу.
Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсягу видобутку вуглеводнів у країні становить 70%. За 9 місяців 2017 року компанія збільшила видобуток газу на 4% - до 11,3 млрд куб. м.
Гідророзрив пласта - один з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Метод полягає в тому, щоб створити тріщини в масивах газо-, нафтонасичених та інших гірських порід під дією рідини, що подається в них. У ці тріщини потрапляє додатковий приплив вуглеводнів. Реалізація гідророзривів пластів на газових свердловинах стала можливою з появою насосних агрегатів, які забезпечують швидкість закачування 3-4 куб. м/хв. при тиску 100 МПа.