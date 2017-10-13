ГПУ підозрює "Укргазвидобування" у завищенні витрат на видобуток газу

Суд доручив Державній службі геології та надр провести документальну перевірку діяльності найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування» за клопотанням Генеральної прокуратури, яка підозрює менеджерів компанії і її підрядників у завищенні вартості послуг з інтенсифікації видобутку газу.

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Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 11 вересня 2017 року, текст якої було опубліковано 9 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Призначити документальну позапланову перевірку з питань дотримання законодавства в сфері надрокористування службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» під час підписання угод на виконання робіт з ГРП (гідророзрив пласта - УНІАН) і капітального ремонту свердловин іноземними компаніями Tacrom Services S.R.L. (Румунія) і ДП «РУП« ВО «Білорусьнафта», - йдеться в тексті документа.

Також повідомляється, що перевірку призначено за клопотанням Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

За даними слідства, які наведені в ухвалі суду, менеджери «Укргазвидобування» спільно з представниками згаданих сервісних компаній підозрюються в завищенні вартості робіт з гідророзриву пласта на території Полтавської і Харківської областей упродовж 2016-2017 років.

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«Встановлено, що впродовж 2016 року компанія «Укргазвидобування» уклала рамкові угоди на проведення 100 операцій ГРП загальною вартістю близько 400 млн грн з іноземними компаніями Tacrom Services S.R.L. і «Білорусьнафта»... Реалізація даного проекту не обґрунтована попередніми економічними, технологічними чи екологічними дослідженнями, а також на момент проведення тендерів й укладання угод компанією «Укргазвидобування» не були відібрані свердловини для проведення операцій ГРП», - відзначається в документі позиція Генпрокуратури.

Також Генпрокуратура звинуватила газовидобувну компанію і її підрядників у тому, що після укладення договорів, роботи підвищеної небезпеки проводилися без дозвільної документації.

Згідно з повідомленням, суд доручив провести перевірку «Укргазвидобування» Державній службі геології та надр. Під час цієї перевірки мають бути з'ясовані такі питання: наявність у компанії спецдозволів і проектів на розробку низки родовищ у Харківській і Полтавській областях (де проводилися гідророзриви пласта); наявність інших нормативних документів, які дозволяють проводити операції ГРП і капітальний ремонт свердловин; дотримання компанією і її підрядниками вимог законодавства під час проведення сервісних робіт; підтвердження факту приросту видобутку газу після виконання замовлених робіт і інше.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року «Укргазвидобування» оголосила тендерну процедуру із закупівлі послуг з проведення 100 операцій гідророзриву пласта. Переможцями цього тендеру стали румунська компанія Tacrom Services S.R.L. і білоруська «Білорусьнафта». Загальна вартість 100 операцій становила 373,9 млн грн.

Компанія, використовуючи у вересні 2016 року - вересні 2017 року технологію інтенсифікації видобутку газу на діючих свердловинах - гідророзрив пласта, додатково видобула 500 млн куб. м газу.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсягу видобутку вуглеводнів у країні становить 70%. За 9 місяців 2017 року компанія збільшила видобуток газу на 4% - до 11,3 млрд куб. м.

Гідророзрив пласта - один з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Метод полягає в тому, щоб створити тріщини в масивах газо-, нафтонасичених та інших гірських порід під дією рідини, що подається в них. У ці тріщини потрапляє додатковий приплив вуглеводнів. Реалізація гідророзривів пластів на газових свердловинах стала можливою з появою насосних агрегатів, які забезпечують швидкість закачування 3-4 куб. м/хв. при тиску 100 МПа.