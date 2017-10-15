"Пропалює броню товщиною до 1 метра": опубліковано відео випробувань українського ракетного комплексу "Скіф"
01:20, 15 жовтня 2017Промисловість
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У світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським "Скіфом", заявив Турчинов.
Опубліковано відео випробування ПТРК "Скіф". Запис на своїй сторінці у Facebook показав секретар РНБО Олександр Турчинов.
"Без промаху вражає цілі на відстані до 5,5 кілометрів", - йдеться у його повідомленні.
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Також Турчинов додав, що бойова частина показала унікальний результат, пропалюючи броню товщиною до 1 метра.
Раніше українське конструкторське бюро "Луч" показало випробування партії протитанкових ракет. "КБ "ЛУЧ" підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника. Дальність стрільби 4500 метрів, відмінна точність", - йшлося у повідомленні бюро.
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