Bombardier і Airbus домовилися про спільне виробництво літаків CSeries

Компанія Bombardier і Airbus Group оголосили про намір спільно реалізовувати проект будівництва середньомагістральних пасажирських літаків канадського проекту CSeries.

Про це йдеться в спільній заяві авіавиробників, яку було опубліковано в понеділок на сайті канадської Bombardier, передає ТАСС.

У ній наголошується, що Airbus Group купує контрольний пакет акцій (50,01%) проекту CSeries. Bombardier буде володіти 31% акцій, а ще 19% дістануться уряду провінції Квебек (Канада).

Виробництво літаків CSeries, розрахованих на 100-150 місць, залишиться в Монреалі, але на потужностях Airbus в штаті Алабама (США) буде налагоджена друга лінія їх виробництва.

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"Це безпрограшний варіант для всіх. Літаки CSeries володіють сучасним дизайном і відмінними економічними показниками. Вони добре підійдуть нашому сімейства вузькофюзеляжних літаків і швидко розширять асортимент нашої продукції. Наше партнерство з Bombardier значно збільшить продажі", - заявив головний виконавчий директор Airbus Group Том Ендерс.

"Ми раді вітати Airbus в програмі CSeries. Це ідеальний партнер для нас, провінції Квебек, і Канади", - заявив президент Bombardier Ален Бельмэр. Він додав, що це партнерство дозволить повністю реалізувати потенціал проекту CSeries.