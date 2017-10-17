Україна постачатиме обладнання до Білорусі

Білорусько-українська робоча група зі співробітництва з питань промисловості та виробничої кооперації домовилася про постачання в Білорусь обладнання, виробленого на українських підприємствах.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками візиту заступника міністра Юрія Бровченка в Білорусь.

"Україна дуже активно співпрацює з Білоруссю. Протягом цього візиту ми домовилися про співпрацю між українським "Електроважмашем" та білоруським "БелАЗом", "Укрндіспецсталь" та Борисівським заводом автотракторного електрообладнання. Ми також плануємо розвивати співпрацю між Сумським машинобудівним заводом і Пінським заводом засобів малої механізації. Я впевнений, що домовленості цього візиту принесуть реальні результати", - цитуються в повідомленні слова Бровченко.

Міністерство зазначило, що за результатами 2016 року товарообіг між Україною і Білоруссю досяг позитивної динаміки в порівнянні з минулими роками і почав рости. За 5 місяців 2017 року товарообіг між Україною та Республікою Білорусь склав 1,64 мільярда доларів - це на 25,4%, або 331,7 мільйона доларів, більше, ніж обсяги торгівлі товарами за цей же період 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь у найближчі два роки планують наростити товарообіг між країнами до 7,9 мільярда доларів за рахунок розвитку спільної кооперації.