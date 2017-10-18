Україна зупинила падіння видобутку газу та збільшила його на 3,7% - прем'єр

Україна в січні-вересні 2017 року зупинила падіння рівня видобутку природного газу і збільшила її на 3,7%. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"За 9 місяців 2017 року ми зупинили падіння видобутку, як і обіцяли, і ми наростили видобуток – 3,7%, це 600-700 мільйонів кубометрів власного українського газу, які нам не потрібно купувати за валюту за кордоном. Це паливо видобуто в українських надрах", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів.

Згідно з оперативними даними "Укртрансгазу", за 9 місяців 2017 року Україна збільшила видобуток газу на 2,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.

На сьогодні державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування видобутку газу держкомпанією до 20 мільярдів кубометрів на рік до 2020 року.