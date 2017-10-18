Кабмін розірвав ще одну військову угоду з Росією

Кабінет міністрів скасував угоду з урядом Росії про збереження спеціалізації підприємств і організацій, що беруть участь у виробництві продукції військового призначення.

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Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду в середу, 18 жовтня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Як пише ТСН, мова йде про угоду від 21 грудня 2000 року, яка передбачала, що Україна і Росія сприяють збереженню існуючої виробничої і науково-технічної спеціалізації підприємств та організацій, які беруть участь у розробці, виробництві та випробуваннях озброєння і військової техніки, надання послуг військового призначення і постачання необхідних для цього матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального і допоміжного майна.

Окремо документом передбачалося, що сторони угоди не будуть продавати або передавати третій стороні, в тому числі іноземним фізичним і юридичним особам і міжнародним організаціям матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, документацію та інформацію, отримані в рамках угоди без попередньої письмової згоди сторони, що їх поставила.

Нагадаємо, ще в травні 2015 року Верховна Рада денонсувала угоду між урядами України і РФ про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них.

Військово-технічне співробітництво з РФ припинено "Укроборонпромом" з 2014 року, одразу з початку військових дій на сході країни.

У серпні 2017 року Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Росією щодо встановлення взаємодії під час здійснення експорту товарів військового призначення до третіх країн.