У Росії подали в суд на Siemens через постачання турбін до Криму
Раніше компанія Siemens подала позов до "Технопромекспорту" до Арбітражного суду Москви.
Арбітражний суд Москви прийняв до розгляду зустрічний позов дочірньої компанії "Ростеха" "Технопромекспорту" до німецького концерну Siemens у справі про законність поставок турбін для кримських електростанцій, повідомляє РБК.
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"Судом прийнято ухвалу про прийняття зустрічного позову для спільного розгляду", - заявила суддя Катерина Абрамова.
Раніше Siemens просив суд повернути "дочці" "Ростеха" зустрічний позов у справі про постачання турбін до Криму. Видання ознайомилося з деталями зустрічного позову, поданого до Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) і "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ). Про деталях розповіли дві людини, близьких до однієї зі сторін процесу і знайомих з документом.
Позов був переданий до суду 16 жовтня. У ньому компанії просять визнати нікчемними три пункту в контракті від 10 березня 2015 року. Згідно з пунктами, СТГТ мала поставити сім газових турбін. У результаті чотири турбіни доставили до Криму, незважаючи на санкції Євросоюзу.
У першому пункті зазначалося, що кінцевою точкою призначення повинна бути країна або майданчик, де знаходиться об'єкт. У другому пункті говорилося, що турбіни можуть бути використані тільки на енергоблоках, підключених до мереж Краснодарського краю. Згідно з третім пунктом, постачальник не зобов'язаний був виконувати угоду, якщо на його шляху вставали перешкоди, в тому числі санкції США і ЄС.
За словами джерел, близьких до однієї зі сторін процесу, СТГТ направляла покупцям лист з роз'ясненнями. За їх словами, Siemens включив три пункти в контракт для того, щоб європейські санкції були дотримані, а турбіни не були перевезені в Крим.
У такому випадку, за словами позивача, всі три пункти можна вважати нікчемними, оскільки частина угоди була вчинена з метою, "суперечною основам правопорядку". На думку позивачів, пункти порушують принцип єдності економічного простору, що передбачає вільне переміщення товарів у Росії, в тому числі і в окупованому Криму.
Також угода може бути визнана нікчемною, якщо вона спрямована на публічні інтереси третіх осіб, в тому числі на забезпечення безпеки життя та здоров'я громадян, а також оборони і безпеки країни.
Siemens подала позов до "Технопромекспорту" до Арбітражного суду Москви 11 липня. Концерн зажадав накласти арешт на чотири турбіни в Криму. У Siemens зазначили, що їх мали доставити до Краснодарського краю. Суд наприкінці серпня відмовив концерну в цій вимозі.
Агентство Reuters в липні повідомило, що компанія Siemens поставила турбіни для кримських електростанцій в обхід санкцій ЄС. В "дочці" "Ростеха" пояснили, що вони були куплені на вторинному ринку і потім вдосконалені на заводах в Росії.