У Росії подали в суд на Siemens через постачання турбін до Криму

Арбітражний суд Москви прийняв до розгляду зустрічний позов дочірньої компанії "Ростеха" "Технопромекспорту" до німецького концерну Siemens у справі про законність поставок турбін для кримських електростанцій, повідомляє РБК.

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"Судом прийнято ухвалу про прийняття зустрічного позову для спільного розгляду", - заявила суддя Катерина Абрамова.

Раніше Siemens просив суд повернути "дочці" "Ростеха" зустрічний позов у справі про постачання турбін до Криму. Видання ознайомилося з деталями зустрічного позову, поданого до Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) і "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ). Про деталях розповіли дві людини, близьких до однієї зі сторін процесу і знайомих з документом.

Позов був переданий до суду 16 жовтня. У ньому компанії просять визнати нікчемними три пункту в контракті від 10 березня 2015 року. Згідно з пунктами, СТГТ мала поставити сім газових турбін. У результаті чотири турбіни доставили до Криму, незважаючи на санкції Євросоюзу.

У першому пункті зазначалося, що кінцевою точкою призначення повинна бути країна або майданчик, де знаходиться об'єкт. У другому пункті говорилося, що турбіни можуть бути використані тільки на енергоблоках, підключених до мереж Краснодарського краю. Згідно з третім пунктом, постачальник не зобов'язаний був виконувати угоду, якщо на його шляху вставали перешкоди, в тому числі санкції США і ЄС.

За словами джерел, близьких до однієї зі сторін процесу, СТГТ направляла покупцям лист з роз'ясненнями. За їх словами, Siemens включив три пункти в контракт для того, щоб європейські санкції були дотримані, а турбіни не були перевезені в Крим.

У такому випадку, за словами позивача, всі три пункти можна вважати нікчемними, оскільки частина угоди була вчинена з метою, "суперечною основам правопорядку". На думку позивачів, пункти порушують принцип єдності економічного простору, що передбачає вільне переміщення товарів у Росії, в тому числі і в окупованому Криму.

Також угода може бути визнана нікчемною, якщо вона спрямована на публічні інтереси третіх осіб, в тому числі на забезпечення безпеки життя та здоров'я громадян, а також оборони і безпеки країни.

Siemens подала позов до "Технопромекспорту" до Арбітражного суду Москви 11 липня. Концерн зажадав накласти арешт на чотири турбіни в Криму. У Siemens зазначили, що їх мали доставити до Краснодарського краю. Суд наприкінці серпня відмовив концерну в цій вимозі.

Агентство Reuters в липні повідомило, що компанія Siemens поставила турбіни для кримських електростанцій в обхід санкцій ЄС. В "дочці" "Ростеха" пояснили, що вони були куплені на вторинному ринку і потім вдосконалені на заводах в Росії.