Виробництво сталі в Україні впало до 20-річного мінімуму

Виробництво чавуну металургійними підприємствами України за 9 місяців 2017 року склало 14,6 мільйона тонн, що на 18% менше показників за аналогічний період 2016 року, сталі – 15,8 мільйона тонн (на 14% менше), прокату – 13,5 мільйона тонн (на 16% менше).

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Про це повідомляє Цензор.net з посиланням на дані галузевого об'єднання "Укрметалургпром".

За даними об'єднання, виробництво основних видів металопродукції у вересні 2017 року становило: чавуну – 1,85 мільйона тонн (+5% до серпня), сталі – 1,93 мільйона тонн (+4%), прокату – 1,66 мільйона тонн (+7%).

При збереженні сформованої в даний момент ситуації в листопаді прогнозується виробництво близько 1,8 мільйона тонн чавуну, 1,9 мільйона тонн сталі і 1,7 мільйона тонн прокату.

За підсумками 2017 року прогнозується виробництво основних видів металопродукції в наступних обсягах: чавуну – 20 мільйонів тонн (-14% до 2016 року), стали – 21 мільйон тонн (-12%), прокату – 18 мільйона тонн (-14%).

"Порівняно з показовим 2007 роком виробництво чавуну знизилося на 15 мільйонів тонн (-43%), сталі – на 21 мільйон тонн (-50%) і прокату – на 20 мільйонів тонн (-50%), що відповідає рівню виробництва 1995-1996 років", – наголошується в повідомленні.

Станом на 17 жовтня у роботі перебувало 18 з 28 діючих доменних печей (64%), 14 конвертерів з 21 (67%), 8 мартенівських печей з 9 (89%) і 7 електропечей з 15 (47%). Крім того, 7 доменних печей знаходяться на тривалій консервації (не працюють більше одного року).