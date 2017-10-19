Світовий трейдер Glencore купує українські активи російського бізнесмена Дерипаски

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glencore, яка є світовим трейдером з енергоносіїв і рідкоземельних металів, купити частину акцій «Миколаївського глиноземного заводу» та інших компаній, які переробляють глинозем і отримують алюміній, акціонером яких є «Російський алюміній» ("РУСАЛ") бізнесмена Олега Дерипаски. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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«Антимонопольний комітет завершив розгляд заяв про надання дозволів на концентрацію, в результаті яких група «Гленкор» вступить у власність частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія «Алюміній України», «Гуардон Україна», «Миколаївський глиноземний завод», «Охорона МГЗ», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що така операція не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

«Радою національної безпеки і оборони України було зазначено, що до учасників концентрацій обмежувальні заходи (санкції) не застосовуються», - додали в комітеті.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, кінцевим бенефіціаром «Компанії «Алюміній України», «Гуардон Україна» і «Миколаївського глиноземного заводу» є Олег Дерипаска.

Як повідомляв УНІАН, у 2014-2015 роках держава з допомогою судів повернула під свій контроль 68,01% акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату». Підставою для повернення акцій у держвласність стало те, що попередній власник пакета акцій російська компанія РУСАЛ довела підприємство до жалюгідного стану і не виконала інвестиційні зобов'язання.

У кінці серпня 2017 року СБУ звинуватила Дерипаску у свідомому знищенні Запорізького комбінату. На початку вересня 2017 року на майно цього комбінату було накладено арешт.

Довідка УНІАН. Миколаївський глиноземний завод є виробником сировини для алюмінієвої промисловості, його виробнича потужність становить 1,6 млн тонн глинозему на рік. Був введений в експлуатацію в 1980 році. У 2000 році він був включений в технологічний ланцюжок найбільшої російської алюмінієвої компанії РУСАЛ.

Glencore International AG - швейцарська трейдингова компанія, один із найбільших в світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних матеріалів. Glencore постачає сільськогосподарську продукцію, метали, мінерали, сиру нафту, продукти нафтопереробки, вугілля.